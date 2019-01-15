Сенат конгресса проголосовал за начало дебатов по резолюции об отмене решения администрации США о снятии санкций с российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Трансляцию заседания верхней палаты американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

Во время процедурного голосования инициатива заручилась поддержкой необходимого в этом случае простого большинства сенаторов. Теперь законодатели перейдут к рассмотрению данного документа.

Резолюция должна получить голоса 60 из 100 сенаторов, чтобы преодолеть обструкцию, и только в этом случае состоится окончательное голосование, на котором ей нужно вновь набрать простое большинство голосов законодателей.

В четверг министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская администрация по-прежнему намерена вывести из-под санкций указанные компании, так как они выполнили требования Вашингтона и теперь не находятся под контролем Олега Дерипаски. В ответ лидер демократического меньшинства в сенате конгресса Чак Шумер заявил, что намерен вынести на голосование верхней палаты резолюцию об отмене данного решения.