Сбербанк продолжает подвергаться серии мощных кибератак, начавшейся с середины декабря. С начала года уже было зафиксировано 18 атак, сообщил ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Гайдаровского форума.

«Ситуация не изменилась. Тренд, который появился в середине декабря, сохранился. На сегодняшний день с начала года мы зафиксировали уже 18 крупных кибератак. Они были все успешно отражены нашими автоматизированными системами и не оказали никакого влияния на деятельность банка», — сказал он.

Также Кузнецов добавил, что данный тренд будет усиливаться и можно ожидать дальнейшее увеличение количества атак.

Комментируя ситуацию с кибермошенничеством, зампред Сбербанка отметил двукратное снижение активности мошенников во время новогодних праздников.

«Что касается кибермошенничества, то за новогодние праздники оно не увеличилось. По нашим оценкам, если анализировать все праздники, оно сократилось в два раза, но мы это связываем с новогодними праздниками. Видимо, мошенники тоже отдыхали», — добавил он.

В декабре Кузнецов сообщил журналистам, что увеличение кибератак характерно не только для Сбербанка, но и для всего финансового сектора в целом. Так, в конце ноября банк подвергся серии из шести атак беспрецедентной мощности. DDoS-атаки производились с помощью спуфинга (маскировка одной программы под другую) не менее чем со 100 серверов из шести стран.