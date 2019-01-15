Сбербанк в I квартале 2019 года запустит краудлендинговую платформу, которая позволит физлицам давать в долг компаниям. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В первом квартале 2019 года мы запускаем такую платформу. Там будет несколько интересных вещей. В первую очередь мы будем предлагать оценку рисков вот этих конкретных юрлиц, которые хотят получить деньги от физлиц. Мы будем предоставлять оценку рисков, можно будет через наше мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» сделать эту инвестицию. И в большинстве случаев Сбербанк будет соинвестором в это юрлицо, таким образом человек, обычный клиент, будет понимать меру риска, которую он станет принимать», — пояснил Ведяхин.