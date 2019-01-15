Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБ РФ, находится в диалоге с регулятором, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Гайдаровского форума.

«Пока что нет», — ответил он на вопрос, планирует ли Сбербанк подключаться к системе быстрых платежей Банка России.

«Мы сейчас находимся в диалоге с Центробанком. Новость относительно того, что есть законопроект, где все участники рынка должны участвовать в системе платежей, — для нас вчера это тоже была новость. Комментировать ее мне сложно, изучаем, понимаем», — добавил он.

Ассоциация «Финтех», в которую входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, в настоящее время работает над внедрением системы быстрых платежей. Она даст россиянам возможность быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты.

Промышленный запуск системы намечен на январь. В ее тестировании приняли участие 12 банков.