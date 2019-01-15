Сбербанк по итогам торгов в среду, 16 января, обошел «Роснефть» по рыночной капитализации.



Обыкновенные акции кредитной организации завершили торговый день ростом стоимости на 1,65%, до 201,26 рубля, привилегированные — подорожали на 0,76%, до 173,1 рубля. В результате капитализация с учетом префов достигла 4,518 трлн рублей.

Акции «Роснефти» по итогам торгов подешевели на 0,79%, их цена составила 421 рубль. При этом капитализация компании равнялась 4,462 трлн рублей.