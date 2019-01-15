За 2018 год Сбербанк нарастил кредитный портфель для малых и средних предприятий (МСП) на 19,4%. Таким образом, на 1 января 2019 года он составил 1616 млрд рублей, что на 262,6 млрд рублей больше, чем год назад.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка, руководителя блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолия Попова, в 2018 году было много сделалано для упрощения процессов кредитования данного сегмента клиентов и повышения доступности кредитных ресурсов, что позволило достигнуть высоких результатов, говорится в сообщении Сбербанка.

При этом более 30% прироста обеспечено благодаря участию в программах льготного кредитования. Всего по состоянию на 1 января 2019 года кредитный портфель МСП, сформированный за счет участия в программах льготного кредитования, составил 210 млрд рублей (13% от общего портфеля МСП).