Банк «Русский Стандарт» проанализировал операции по предоплаченным картам по итогам 2018 года и изучил, на какие увлечения получатели чаще всего расходовали средства.

Самая большая доля от всех расходов на хобби по подарочным картам «Русского Стандарта», как и в 2017 году, пришлась на оплату услуг фитнес-центров и покупку спортивных товаров. Средний чек в этой категории составил 3 047 рублей, снизившись на 14% по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 3 500 рублей.

Вторую строчку рейтинга заняли расходы на увлечения, связанные с фотографией. В 2017 году этот вид увлечений даже не вошел в пятерку лидеров расходов по подарочным картам банка. Средний чек в этом сегменте составил 2 647 рублей. В прошедшем году, для сравнения, на втором месте было увлечение живописью и рукоделием, которое в 2018-м не вошло в топ-5.

На третьем месте по популярности расходов по подарочным картам «Русского Стандарта» в 2018 году — пополнение домашней библиотеки новыми книгами. Средняя сумма покупки здесь – 1 560 рублей. А в 2017 году «бронзовым призером» были расходы на кулинарные мастер-классы и винные дегустации, в этот раз выбывшие из списка лидеров, средний чек по ним составлял тогда 5 150 рублей.