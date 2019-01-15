Госоператор «Ростелеком» и «МегаФон» создали совместное предприятие для развития сетей 5G. Об этом журналистам в кулуарах Х Гайдаровского форума сообщил глава госоператора Михаил Осеевский.

«СП создано», — сказал он, указав, что операторы владеют долями в СП на паритетной основе.



В то же время Осеевский не уточнил, проявили ли интерес к вхождению в СП другие мобильные операторы.

Глава «Ростелекома» отметил, что концепция создания инфраструктурного оператора для развития сети на базе юридического лица в целом поддержана «Союзом LTE» (в союз входят операторы «большой четверки»), и 30 января состоится совещание у вице-премьера РФ Максима Акимова по этому вопросу. «Инфраструктурный оператор должен создаваться на базе юридического лица. Мы исходим из того, что туда должны войти все четыре оператора. У них должны быть равные доли», — добавил он.

На момент публикации «МегаФон» не ответил на запрос ТАСС.

В ноябре 2018 года «Ростелеком» и «МегаФон» объявили о планах по совместному развитию сетей 5G в России. Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил Осеевский на ПМЭФ-2017. Его поддержали главы «МегаФона», «ВымпелКома» и Tele2, а президент МТС Андрей Дубовсков отметил, что для оператора вопрос создания единого инфраструктурного оператора «неочевиден».

Технология пятого поколения мобильной связи предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.