Главную опасность для российской экономики представляют не сами санкции, а создаваемая ими неопределенность. Таким мнением поделился директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, выступая на X Гайдаровском форуме.

«Негативным является не само влияние санкций, а неопределенность, которая наблюдается в связи с ними», — сказал он.

Он отметил, что основные санкции, введенные против России несколько лет назад, «стагнировали» спустя пару лет. Например, с IV квартала 2016 года по III квартал 2017 года включительно российская экономика показывала достаточно хорошие темпы роста, а иностранные инвестиции в Россию к этому времени восстановились практически до докризисного уровня.

«Страны должны объявлять новые санкции против России каждые два-три месяца. Ведь именно объявление новых санкционных режимов, даже по чуть-чуть, создает негативное влияние и давление на российский рынок, создает дополнительную недооценку российского рубля. Новые санкции поддерживают неопределенность», — обращает внимание Кнобель.

По его мнению, торговые войны в этом смысле более предсказуемы.