Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной обратить дополнительное внимание на ситуацию с инфляцией в России.

«Хочу обратить внимание и Антона Германовича [Силуанова], и председателя Центрального банка на вопросы инфляции. Ничего там такого неожиданного, я понимаю, не происходит, тем не менее, есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имея в виду плановые показатели. Надо за ними следить», — сказал Путин на совещании с правительством.

Он добавил, что в ситуации с ценами «и Федеральная антимонопольная служба должна эффективно выполнять свою роль и свою функцию".