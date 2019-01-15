Сотрудники полиции ищут женщину, которая сняла в одном из московских банкоматов порядка 6 млн рублей, после чего пропала без вести. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратился мужчина 1980 года рождения, работающий таксистом. Он сообщил, что в Москве пропала его сожительница, с которой он проживает длительное время и воспитывает двух детей. По словам заявителя, пара пошла в банк, расположенный на Новой Басманной улице, чтобы снять деньги на покупку квартиры в подмосковной Балашихе. В какой-то момент мужчина отлучился, чтобы отвезти детей домой; позже он позвонил сожительнице, та сказала, что сняла 5,8 миллиона рублей, после чего связь с ней пропала, местонахождение ее неизвестно», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт поступления заявления, не сообщив подробностей. «Заявление зарегистрировано в установленном порядке 15 января, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск женщины», — сказали в полиции.