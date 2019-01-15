Технология бесконтактной оплаты проезда, а также возможность оплатить поездку при помощи смартфона будет действовать на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом в среду ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«На платформах МЦД будет доступна технология бесконтактной оплаты проезда, как на турникетах в метро. Оплатить проезд на Московских центральных диаметрах можно будет бесконтактными банковскими картами PayPass/PayWave, а также смартфонами и другими гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, оплатить проезд на МЦД можно будет картой «Тройка», которая действует на всех видах городского транспорта. Карта доступна также в виде брелоков, браслетов, колец и наклеек. «Благодаря тому, что наш пассажир сам выбирает наиболее удобный для него вид оплаты проезда, мы решаем сразу несколько задач — уменьшаем количество неплательщиков в городском транспорте и повышаем его востребованность. Кроме того, благодаря внедрению на МЦД новейших систем оплаты мы не только улучшим комфорт передвижения пассажира, но и создадим удобную интеграцию между всеми видами городского транспорта, поездки на котором можно оплатить и картой «Тройка», и мобильным телефоном, и банковской картой », — подчеркнул Ликсутов.



Всего планируется запустить пять диаметров. МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск» запустят уже в конце 2019 — начале 2020 года. МЦД будет работать по графику метро — с 5:30 до 1:00 мск. Для интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная система. По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10—12%.

