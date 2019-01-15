Снижение уровня бедности в России является для президента страны Владимира Путина главным приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете « Аргументы и факты » .

«Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас — главный приоритет», — сказал Песков.

Пр этом, отметил он, «нельзя отрицать, что обеспечена и финансовая, и макроэкономическая стабильность». «Хочется надеяться, что она станет той самой поверхностью, от которой нам удастся оттолкнуться и совершить рывок. Это должен быть рывок в сознании, рывок в технологиях, в производительности труда», — поделился пресс-секретарь главы государства, добавив, что все это заложено в нацпроекты, «их просто нужно методично выполнять».



На вопрос о том, чего он ожидает от российской экономики в наступившем 2019 году, Песков ответил, что ждет «сохранения макроэкономической стабильности».

