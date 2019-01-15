Повышение НДС до 20% с 18% сказалось на уровне цен меньше, чем ожидали эксперты, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«С НДС мы видим, что эффект на те товары, на которые НДС был повышен, он на самом деле не такой сильный. Есть несколько историй — автомобили, где выросли цены довольно серьезно, на несколько процентов, но в целом эффект от НДС (оказался) даже меньше, чем ожидали эксперты», — сказал он.

При этом в эфире радиостанции Business FM министр отметил, что следует ожидать вторичного эффекта от повышения НДС в I квартале 2019 года. «Второй эффект от повышения НДС через инфляцию издержек будет происходить до конца марта, я думаю, оказывать какое-то влияние», — добавил он.

Орешкин отметил, что антимонопольные органы РФ должны разобраться с причинами повышения цен на те продукты, взимание НДС с которых в 2019 году осталось на уровне 10%.

«Если мы посмотрим на те товары, которые подорожали за последний год сильнее, можно выделить сахар — подорожал практически на треть, яйца очень серьезно выросли в цене... но при этом важно понимать, что на эти товары НДС не вырос. Он остался 10%, на том уровне, на котором был. Там причины на самом деле разные, есть частично объективные причины — в виде не очень хорошего урожая прошлого года, но понятно, что есть истории, с которыми нужно антимонопольным органам разбираться. Мы эти данные будем им предоставлять, и мы надеемся, что они будут предпринимать те действия, которые должны, и эти группы товаров, по крайней мере, перестанут расти по ценам», — сказал министр.

С 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость в России составляет 20%. По подсчетам Минфина, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Прошлая ставка НДС в 18% действовала с 1 января 2004 года. При этом льготная ставка НДС в 10% сохранилась для продовольственных товаров первой необходимости (хлеб, молоко и т. д.), детских и медицинских товаров.