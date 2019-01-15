Увеличение притока инвестиций в российскую экономику должно происходить при системных условиях для всех игроков и без какого-либо давления. Такую позицию озвучил министр экономического развития Максим Орешкин в эфире радиостанции Business FM в среду.

«Моя позиция заключается в том, что нужно создавать системные условия для того, чтобы инвестиции происходили без какого-то там давления, без каких-то дополнительных разговоров и так далее. То есть системный подход, единые правила для всех игроков внутри российской экономики — это то, что обеспечивает максимальный объем инвестиций в долгосрочной перспективе», — заявил министр.

Он также отметил, что несистемные меры не приведут к долгосрочному увеличению инвестиций в российскую экономику. «Никакое ручное управление, никакие точечные решения не способны обеспечить долгосрочную максимизацию инвестиционной активности», — пояснил Орешкин.

Летом 2018 года помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять 500 млрд рублей сверхприбыли у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от девальвации рубля. Свою инициативу Белоусов объяснял тем, что компании получают сверхприбыль благодаря не зависящим от их деятельности макроэкономическим факторам. Позднее Белоусов заявил, что речь шла лишь о возможности направить эти средства на приоритетные для государства проекты.

В ноябре было представлено почти 1 тыс. таких проектов на 81 трлн рублей. В перечень вошли предложения бизнеса, министерств и субъектов РФ.

В декабре глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что первые инвестиционные проекты, которые будут софинансировать компании из «списка Белоусова, могут утвердить в I квартале 2019 года.