Торговая война между Китаем и США уже охватывает не только тарифы, она может иметь глобальный эффект. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на X Гайдаровском форуме.

«К глобальным торговым войнам не нужно подходить механистически, не нужно смотреть, насколько повысятся тарифы и как это повлияет. Что очень важно понимать — это не только тарифы. Это запрет доступа и ограничения по технологиям, это посадки менеджеров крупных корпораций, это война, которая ведется не только в рамках тарифов и на бумаге. Это война, которая ведется уже по всем фронтам. Что очень важно, так это серьезное изменение настроений, смена парадигмы, которые влияют гораздо больше, чем какое-то движение по средневзвешенным тарифам», — отметил Орешкин.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, торговая война между США и Китаем может затронуть до 5% мирового экспорта. На обе страны сейчас приходятся 20% глобальной торговли и 40% глобального ВВП.