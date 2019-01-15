Российской экономике не стоит ждать помощи от мировой, она должна вытянуть себя сама, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.

«Мировая экономика не вытянет российскую экономику. Это касается и экономической динамики, и санкционных историй, и торговых войн, которые есть. Российская экономика может вытянуть себя только сама. В условиях тяжелой демографии вытянуть может за счет инвестиционного роста и роста производительности труда», — сказал он.