Мировая экономика не вытянет российскую экономику, считает министр.
Российской экономике не стоит ждать помощи от мировой, она должна вытянуть себя сама, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.
«Мировая экономика не вытянет российскую экономику. Это касается и экономической динамики, и санкционных историй, и торговых войн, которые есть. Российская экономика может вытянуть себя только сама. В условиях тяжелой демографии вытянуть может за счет инвестиционного роста и роста производительности труда», — сказал он.
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