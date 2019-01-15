Прямых проблем для российской экономики и национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг санкций против компаний Олега Дерипаски сейчас де-факто нет. Об этом заявил в интервью Business FM в кулуарах Гайдаровского форума глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Как напоминает Business FM, американские сенаторы высказались против снятия санкций с компаний Дерипаски. Ранее США согласились снять санкции с предприятий, но на следующих условиях: половина совета директоров En+, владеющей «Русалом», будет состоять из американцев и британцев, утверждать их будет Минфин США.

«Главное, чтобы все те активы, которые есть в России, — алюминиевый завод, энергетические активы — продолжали работать, продолжали инвестировать и не несли никаких угроз для национальной безопасности, — заявил Орешкин. — Если мы посмотрим на всю эту ситуацию с такой точки зрения, у нас с производством и экспортом алюминия все более или менее нормально, с производством электроэнергии в тех предприятиях, которые входят в группу, тоже все нормально. Поэтому здесь никаких таких прямых проблем для российской экономики, для национальной безопасности сейчас де-факто нет».

«Понятно, что очень тяжелый процесс идет с точки зрения санкций, переговоров акционеров этой компании, в том числе с американскими властями. И процесс такой неоднозначный, еще там предстоит давать более глубокую оценку и смотреть на то, правильные ли это действия или неправильные. Но в итоге все это будет рассматриваться с точки зрения того, работают ли активы, все ли в порядке с рабочими местами, есть ли инвестиции и есть ли угрозы для национальной безопасности или их нет. Российское правительство на всю эту проблему будет смотреть именно с этих критериев», — подчеркнул глава МЭР.

Также он отметил, что, по мнению правительства, такие компании должны быть в российской юрисдикции. «Именно на то, чтобы этот перевод в российскую юрисдикцию был проще, мы работали весь прошлый год, всю прошлую осень. Создали новый режим специальных административных районов, в которых уже сейчас в процессе перерегистрации находится целый ряд компаний», — сказал Орешкин. «Наша задача — создать условия, чтобы такая перерегистрация была возможна, чтобы она не несла прямого ущерба для компании, чтобы это происходило безболезненно», — добавил министр.

Он не стал комментировать предположения относительного того, что истинной причиной введения Америкой санкций в отношении Дерипаски и его компаний могла быть высокая уязвимость «Русала» к санкциям. «Здесь, как говорится, любое слово может быть использовано против вас: где там есть уязвимости и где их нет», — заметил чиновник.



«Повторяю: главное, что важно, — чтобы компании работали, чтобы бизнес-процессы в них не нарушались, рабочие места не исчезали, энергетика работала, алюминиевая отрасль в России работала, не было бы угроз национальной безопасности. Вот именно исходя из этих принципов российское правительство и действует», — заключил Орешкин.