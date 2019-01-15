В настоящее время на российском валютном рынке не наблюдается резких перекосов, как в сентябре 2018 года, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Сейчас очевидно таких резких перекосов (на валютном рынке. — Прим. ред.) нет, как это было в сентябре. Нефть находится на гораздо более низком уровне — сейчас это в районе 60 долларов за баррель. Рубль крепче, чем в сентябре», — сказал Орешкин в интервью радиостанции Business FM.

«Та ситуация, которая у нас сложилась в сентябре, была, конечно, экстраординарная. Те уровни, которые были достигнуты при той цене на нефть, — тогда она была 80 долларов за баррель, — это выглядело резким перекосом (валютного. — Прим. ред.) рынка», — напомнил он.

Орешкин отметил, что с тех пор цены на нефть очень резко упали, при этом они падали так же, как в 2014 году. «Если сравнить две траектории, то в 2018 году нефть падала даже быстрее, чем в 2014 году. При этом финансовый рынок в целом оставался стабильным», — сказал он.

«Очень много факторов влияет на валютный рынок, курс у нас плавающий — может меняться то в ту, то в другую сторону. Но резких перекосов, искажений сейчас на рынке точно нет", — заключил министр.