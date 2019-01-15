Полиция Новой Зеландии подтвердила информацию о начале расследования предполагаемого взлома местной криптовалютной биржи Cryptopia и пояснила, что в настоящее время не может с точностью сообщить, сколько средств было похищено, при этом подчеркивая, что речь идет о «значительной сумме».

Как заявили в Отделе по борьбе с преступлениями в высокотехнологичной отрасли, хотя полиция не может предоставить конкретную информацию о принимаемых мерах, расследование нацелено как на криминалистический анализ активности компании в сети, так и на осмотр ее офиса, сообщает Ttrcoin .

Cryptopia также опубликовала заявление, в котором сообщила, что не может комментировать ситуацию по причине ведущегося расследования.

Тем временем, трейдеры, утверждающие, что они потеряли средства на бирже больше года назад, на фоне последних событий решили возобновить свой групповой иск.