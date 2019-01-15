Новикомбанк и ПАО «Интелтех», которое входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», заключили кредитное соглашение на три года на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Компания «Интелтех» разработала многофункциональный интегрированный комплекс связи (МИКС), предназначенный для цифровизации коммуникаций на морских судах. Комплекс также актуален для крупных промышленных производств и стратегически важных объектов, где требуется защищенная мобильная внутриобъектовая связь, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, поддержка предприятий высокотехнологичных отраслей является одним из приоритетов деятельности Новикомбанка.