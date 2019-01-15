В криптовалютах больше нет признаков финансовых пирамид, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на X Гайдаровском форуме.

«Финансовая пирамида — это элемент (криптовалют. — Прим. ред.), о чем я говорил, за что меня неоднократно подвергали остракизму. Но я думаю, что она (финансовая пирамида) была, и сейчас признаков ее, на мой взгляд, нет», — отметил Моисеев.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не хоронить криптовалюты, несмотря на падение курса некоторых из них.