Минэкономразвития ожидает, что уровень инфляции в России в 2019 году будет ниже 5%. Об этом в среду заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в эфире радиостанции Business FM.

Он добавил, что для полного пересмотра предыдущего прогноза ведомства следует дождаться итогов января. Орешкин напомнил, что ранее Минэкономразвития прогнозировало инфляцию на уровне 4,3% на 2019 год. «4,3% — это тот прогноз, который у нас был в середине [2018] года. Сейчас мы говорим о том, что ниже 5% — это вполне реальные цифры», — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что первых недель января недостаточно, чтобы делать пересмотр предыдущих оценок. «Для того, чтобы делать глобальный пересмотр прогнозов, это слишком маленькие данные <...> Здесь полный месяц января нужен для того, чтобы делать какие-то серьезные выводы», — пояснил Орешкин.

В то же время, по его словам, первые две недели 2019 года дают основание для сдержанного оптимизма. «Пока мы видим, что по недельным данным по этим оценкам ситуация лучше, чем ожидали многие. Это пока радует, но эта радость, этот оптимизм, он очень ограниченный», — добавил Орешкин. «Надо будет посмотреть динамику инфляции за весь январь и после этого уже делать какие-то окончательные выводы», — заключил он.