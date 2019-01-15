Министерство экономического развития дало отрицательное заключение на поправки в Административный кодекс, разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и опубликованные в октябре 2018 года.

ФАС предложила ввести новый вид административного наказания — возможность заблокировать сайт и мобильное приложение при нарушении антимонопольного законодательства со стороны операторов связи, владельцев сайтов, мессенджеров, сервисов электронной почты и социальных сетей. Согласно проекту, если перечисленные компании нарушат предписание ФАС, по решению суда их IP-адреса могут быть заблокированы на срок до 90 дней.

Такая мера могла бы позволить ФАС несколько лет назад заблокировать Google в России. В феврале 2015 года служба возбудила антимонопольное дело против Google после жалобы «Яндекса», который счел антиконкурентными действия американской компании. Владея мобильной операционной системой Android, Google запрещала другим разработчикам предустанавливать приложения на смартфоны и планшеты производителей Fly, Explay и Prestigio. ФАС предписала Google исключить из соглашений с производителями подобные требования. Однако Google не сразу выполнила предписание, и ведомство назначило структурам компании два штрафа по 500 тыс. рублей. Дело завершилось лишь весной 2017 года мировым соглашением между Google и ФАС.

В Минэкономразвития считают, что предложение ФАС о блокировке сайтов приведет к негативным последствиям для участников рынка, а также может повлечь необоснованные расходы у них и в бюджетах России всех уровней.

Авторы отзыва утверждают, что предлагаемое наказание ориентировано на компании, которые ведут бизнес через Интернет, различные программы, приложения для смартфонов, планшетов и компьютеров, например онлайн-агрегаторы такси или онлайн-порталы по продаже авиабилетов, и фактически может привести к остановке их работы на длительный срок. А онлайн-ресурсы, как правило, имеют множество профилей деятельности, так что «существует риск, что при применении нового вида административного наказания произойдет блокировка всего онлайн-ресурса, а не только той его части, ‎с помощью которой было совершено административное правонарушение».