Одна из ведущих компаний на рынке курьерской доставки в России «МаксиПост» начала предоставлять услуги доставки, требующие удаленной идентификации личности для банков и страховых компаний, а также телеком-компаний.

В декабре 2018 года компания выкупила 51% акций компании «КартаНаДом» (КНД) – специализированного оператора по доставке кредитных банковских карт, говорится в сообщении «МаксиПост».

К концу 2018 году компания осуществляла порядка 5000 доставок в месяц. С учетом выигранных на текущий момент тендеров к апрелю 2019 года эта цифра вырастет до 35 000-40 000 в месяц.

По словам владельца «МаксиПост» Дениса Иванникова, приобретение «Карты на дом» - не просто логичный шаг для дальнейшего роста, это необходимость, которую диктуют планы агрессивного роста – расширения географии и сферы услуг, а также выхода на новые рынки.

«Мы тщательно выбираем объекты для покупок и приобретаем те бизнесы, которые демонстрируют большой потенциал роста и приближают нас к достижению основной цели: стать №1 на рынке курьерской доставки в России», - добавил Иванников.