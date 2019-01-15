Более трети российских пользователей (37%) знают, что такое криптовалюта, но не понимают, как она работает, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». По результатам опроса, 42% россиян не используют криптовалюты в настоящее время и не планируют делать это в ближайшем будущем.

При этом 7% респондентов в России пробовали майнить, а 6% покупали криптовалюту. Кроме того, 8% тех респондентов, которые когда-либо совершали платежи в криптовалюте, делают это каждый день.

В свою очередь, 5% опрошенных уже успели попробовать криптовалюту и отказаться от нее по различным причинам. Чаще всего они объясняют это отсутствием денег для инвестиций в криптомонеты (34% респондентов) и тем, что криптовалюта перестала быть выгодным предприятием (35%). Каждый девятый пользователь признался, что больше не доверяет виртуальным деньгам, а каждый восьмой отметил, что потерял деньги из-за мошенничества с криптовалютами.

По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Алексей Маланова, 2% опрошенных пользователей теряли криптовалюту из-за атак вредоносного ПО. Однако пока пользователи пытаются понять, что такое криптовалюты и стоит ли с ними связываться, злоумышленники не теряют времени и пытаются получить максимум от использования виртуальных денег.