В России не растут реальные доходы населения, а трудовые ресурсы будут отбирать экономический рост, считает председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин. Об этом он рассказал в ходе выступления в рамках X Гайдаровского форума.

«Темпы роста являются ключевым и будут осуществляться через два фактора — трудовые ресурсы, они будут сокращаться, и тот поток иммигрантов, который в прошлые годы закрывал, он не будет таким, как сейчас. Тем более что у нас не растут реальные доходы населения, девальвация оттолкнула ряд иммигрантов», — рассказал он в ходе выступления.

«У нас трудовые ресурсы будут отбирать экономический рост, будут давать минус», — добавил он.