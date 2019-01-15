Российский крипторубль с привязкой его к баррелю нефти не будет общепринятой валютой, считает председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин. Об этом он рассказал в кулуарах X Гайдаровского форума.

«Я не сторонник привязки денег к товарным группам. Я считаю, что это, скорее всего, ушедшая в прошлое методика. Это может где-то кому-то понравиться, но это не может стать общепринятой валютой, которая была бы привязана к какому-то товару, особенно такому волатильному по цене», — рассказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Представьте себе, что вы хотите покупать товары, а в это время меняется цена на нефть в мире и у вас меняется ваша валюта. В общем, это странно», — добавил он.