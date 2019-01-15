Нацпроектов недостаточно, чтобы выйти на высокие темпы экономического роста, — считает председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин. Об этом он рассказал в ходе выступления в рамках X Гайдаровского форума.

«Нацпроектов недостаточно, чтобы выйти на те темпы экономического роста, о которых мы говорим, которые выводят нашу экономику в пятую величину. Эта цель снова стоит. Есть темпы роста выше среднемировых, но нужны другие институциональных структурные шаги. Например, реформирование государственного управления. Сокращение регуляторов контрольной нагрузки почти в два раза, что я полностью поддерживаю», — рассказал он.