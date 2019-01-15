Пока у правительства нет решения проблемы продолжающегося административного давления на бизнес, считает председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин. Об этом он рассказал в кулуарах X Гайдаровского форума.

«Пока работает госаппарат, оно все время генерирует новое решение и новые регулирующие меры. И в какой-то момент все понимают, что они противоречат друг другу, перекрывают друг друга. В какой-то момент нужно проводить ревизию, особенно сейчас, когда мир переходит на новые методы управления, более цифровые и бесконтактные. Сейчас в госуправлении в мире происходят существенные изменения. Мы пока не имеем полноценной программы изменения госуправления», — рассказал Кудрин.

Он оценил предложения премьер-министра России Дмитрия Медведева по поводу бизнеса и его регулирования, прозвучавшие 15 января.

«Решительно и смело — сократить такую надзорную нагрузку, но это все равно будет происходить периодически. К сожалению, на сегодняшний день в том масштабе, в каком это является проблемой, пока решения нет. Возможно, по вчерашней инициативе с «регуляторной гильотиной» это первый смелый шаг», — рассказал он, отвечая на вопрос журналиста, как долго будет продолжаться административное давление на бизнес.