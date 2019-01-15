Криптовалютная биржа Binance объявила о расширении своего присутствия на европейском рынке с запуском новой криптофиатной торговой платформы Binance Jersey.

Новая платформа будет поддерживать возможность обмена евро и британского фунта на биткоин и еthereum. Доступ к криптофиатным парам BTC/GBP, ETH/GBP, BTC/EUR и ETH/EUR будет предоставляться пользователям после прохождения верификации, сообщает Ttrcoin .

Новая торговая платформа зарегистрирована на острове Джерси, который является коронным владением Великобритании. По словам финансового директора Binance Вэй Чжоу, «Binance выбрала Джерси, поскольку он располагает высокоразвитой цифровой инфраструктурой, надежной регуляторной основой и сектором финансовых услуг мирового уровня».

По мнению Чжоу, Binance Jersey является независимым образованием, но использует технологию родительской биржи Binance.com.