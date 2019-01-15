За год в России удвоилась аудитория тех, кто пользуется Интернетом исключительно на мобильных устройствах, которые оказались вполне способны заменить компьютеры, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании GfK.

По данным компании, в 2018 году 35% всех российских пользователей Интернета (32 млн человек) выходили в сеть лишь с помощью мобильных устройств — смартфонов и планшетов. Впервые GfK отметила такой тип пользователей в 2017 году, и они сразу же заняли долю в 18% всех взрослых пользователей Интернета.

Всего же мобильным Интернетом в России пользуется 73 млн человек, что составляет 61% взрослого населения страны. Они все чаще выходят в Сеть с помощью смартфонов: в 2018 году таких пользователей было 59%, что на 7 п. п. больше, чем в 2017 году. А вот популярность планшетов падает. В 2018 году с планшета в Интернет выходило 14% россиян, что на 6 п. п. меньше, чем в 2017-м, сообщает GfK.



Интернет в скором будущем может стать прежде всего мобильным и только во вторую очередь десктопным, прогнозирует руководитель отдела медиаисследований GfK Rus Сергей Кетов. Это означает смену приоритетов для разработчиков цифровых продуктов, для коммуникаций, рекламы. Производителям, ритейлерам и поставщикам контента уже сейчас стоит убедиться, что их текущие продукты готовы для мобильных пользователей, советует Кетов.



