Глава Сбербанка Герман Греф опроверг информацию о планах банка стать совладельцем авиакомпании «ЮТэйр» в рамках плана по созданию регионального авиаперевозчика. Об этом он заявил журналистам в кулуарах X Гайдаровского форума.

«Это кто-то из ваших братьев или сестер генерирует. Да нет, конечно», — сказал президент кредитной организации.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что с прошлого года Сбербанк и ВТБ по поручению президента и правительства разрабатывают проект авиакомпании для развития региональных перевозок.

Один из вариантов — создание новой структуры на базе перевозчика «ЮТэйр», у которого есть значительные долги перед банками. Обязательства авиакомпании оцениваются в 38,6 млрд рублей. Треть от этой суммы приходится на Сбербанк.