Глава Сбербанка Герман Греф призвал не спешить с регулированием новых технологий. С таким заявлением он выступил на X Гайдаровском форуме.

«Нам не нужно избыточное регулирование. ОЕС опередил весь мир, принял директиву, которая остановила прогресс в работе с искусственным интеллектом и большими данными. Не надо спешить с регулированием, регулировать то, что мы не видим и не понимаем. Мне симпатичнее американские и китайские подходы — там щупают, но не спешат с регулированием», — сказал Греф.

Он указал, что в госуправление пришли выходцы из бизнеса, которые не всегда понимают последствия своих действий.

«У нас сейчас пришли сильные, амбициозные молодые люди, но они не всегда оглядываются на последствия того, что они делают, они пришли из бизнеса и не всегда осознают последствия своих действий», — отметил Греф.