Майские указы президента России были исполнены на 70%, оценил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Соответствующие оценки он дал в ходе выступления на X Гайдаровском форуме.

«В 2012 году ставилось много целей, но настоящего подведения итогов не было. Была цифра, что 90—93% целей исполнено. По нашим оценкам, было исполнено 70%. 25 миллионов рабочих мест не было достигнуто, достигнуто 16 миллионов», — рассказал Кудрин.

Он отметил, что производительность труда выросла на 5%, притом что должна была быть увеличена на 50%.

«Повышение производительности труда должно было увеличиться на 50%, а увеличилось всего на 5%. У нас даже были годы, когда производительность труда в стране падала», — продолжил глава СП.

Он добавил, что с тех пор доля компаний, занимающихся технологическими инновациями, также не изменилась.

«Окончательных версий нацпроектов мы еще не видели. Все время какие-то цифры и показатели пляшут», — подытожил Кудрин.

