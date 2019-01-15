Коррупция исчезнет, если вся деятельность в сфере госуправления будет оцифрована, сказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе Х Гайдаровского форума.

«На встрече у президента в том числе обсуждали создание некой цифровой платформы по жалобам на правоохранительные органы. На мой взгляд, это абсолютно не надо. Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, с доступом к рынку, чтобы каждое решение каждого чиновника могло быть проанализировано, то коррупция как явление начнет исчезать», — отметил Греф.

«Я не вижу другого способа борьбы с коррупцией, кроме как оцифровывание», — добавил он.