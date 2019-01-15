Президент организации «Деловая Россия» Алексей Репик считает, что торговые войны и санкции полезны для различных стран, включая Россию. Такое заявление он сделал на X Гайдаровском форуме.

«Человеку нужно поболеть, чтобы быть здоровым. В этом смысле торговые войны и санкции нужны странам в долгосрочной перспективе, — заметил он. — Неприятно жить, когда организм болеет. Но, возможно, это решение (введение санкций в отношении конкретной страны. — Прим. ред.) является способом отсеять менее эффективные вещи и попробовать подтянуть свои возможности, способности. В каждом варианте (развития событий. — Прим. ред.) есть свое будущее, нужно уметь с этим будущим работать», — сказал Репик.