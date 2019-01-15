Инкубатор Ethereum Classic Labs объявил о формировании новой команды разработчиков ETC Labs Core, которая займется работой над протоколом криптовалюты, обеспечит поддержку ее блокчейна, а также предоставит инструменты для создания децентрализованных приложений, майнинга и запуска разнообразных сервисов.

Как сообщает Ttrcoin , в первом квартале 2019 года команда займется изучением хардфорка Constantinople, который должен произойти в блокчейне еthereum и доведут до конца предложение по улучшению еthereum сlassic 1045, которое позволит интегрировать определенные функции из обновлений Byzantium и Constantinople в сеть ETC.

Намеревается ли команда ETC Labs принимать какие-то меры для воспрепятствования атакам на сеть криптовалюты, не сообщается.