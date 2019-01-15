Прожить в России хотя бы один день и не потребить или хотя бы не встретить продукт, произведенный в Америке, невозможно. Такое заявление сделал президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко на X Гайдаровском форуме.

«Когда начались санкции в отношении России, мне достаточно часто приходилось отвечать за Америку на различных круглых столах, — поделился он. — Страны говорили: «Мы ни при чем, нас США заставляют вводить санкции». Мне всегда казалось, что это странный аргумент. Потому у меня в палате 500 крупнейших американских компаний. У них в России много дел. Прожить один день в России, чтобы не потребить или не встретиться с американским продуктом, невозможно».

В качестве примеров Родзянко привел популярные в России сети фастфуда McDonald's и KFC, а также автомобили марки Ford, большое количество которых покупается россиянами.

«Американские многонациональные компании действительно являются многонациональными. Они инвестируют не только из США, но и из других стран, — заметил Родзянко. — За последние годы налоговая политика в США ужесточилась. Особенно в части корпоративного налога (налог на доходы корпораций. — Прим. Ред.), который составляет сейчас 35%. Для сравнения: уровень корпоративного налога в мире — 20—25%. В итоге американские компании, зарабатывающие за границей, не возвращают деньги в Америку из-за этих налогов. Они оборачивают их в других странах».