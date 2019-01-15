Создаваемый на текущий момент магистральный газопровод из России в Германию под названием «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на протесты США, так как он нужен Европе. Такое мнение выразил председатель совета директоров East Office of Finnish Industries и бывший премьер-министр Финляндии (1991—1995 годы) Эско Ахо, выступая на X Гайдаровском форуме.

«Критическое отношение США к «Северному потоку — 2» объяснимо с коммерческой точки зрения. Они боятся конкуренции. Ведь сейчас США стали крупным игроком на газовом рынке, — указывает он. — У них есть сланцевый газ. Они нарастили его добычу. Роль США на энергорынке полностью изменилась благодаря сланцевой революции».

Тем не менее Ахо уверен, что постройка газопровода будет завершена.

«Северный поток — 2» нужен Европе, у него есть потенциал на европейском рынке, — заявил Ахо. — Я уверен, что этот проект будет реализован. Он уже реализуется, строительство началось. Я думаю, что его закончат, несмотря на протесты и позицию США».