Существующие санкции не мешают сотрудничеству зарубежных стран с Россией. Так считает председатель совета директоров East Office of Finnish Industries и бывший премьер-министр Финляндии (1991—1995 годы) Эско Ахо. Свое мнение он выразил в ходе выступления на X Гайдаровском форуме.

«Не думаю, что санкции и контрсанкции скоро отменят. Я здесь не оптимист, — сообщил Ахо. — Однако все равно есть много возможностей для сотрудничества, в том числе с Россией. И мы все учимся работать в этом контексте ограничений».