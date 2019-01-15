За последнее время 80 американских компаний инвестировали в Россию свыше 80 млрд долларов. Такими итогами опроса, проведенного Американской торговой палатой в России (AmCham), поделился ее глава Алексис Родзянко на Гайдаровском форуме.

«Мы проводили опрос американских компаний на тему: «Какое у вас отношение к бизнесу в России?». 80 американских компаний ответили, что вложили свыше 80 миллиардов долларов в Россию за последние годы. Это в восемь раз больше, чем официальная статистика», — рассказал Родзянко.

Он также отметил, что три четверти торговли между американскими и российскими компаниями идет не через американскую границу, а через границы других стран. Таким образом, официальные данные по этому показателю также следует умножать на четыре.

По словам Родзянко, опрошенные американские компании планируют инвестировать в Россию и далее — каждая закладывает в свой бюджет инвестирование порядка 3 млрд долларов ежегодно.

«Американские компании здесь, в России, есть, они работают, ни в коей мере не оставляют этот рынок и считают его перспективным», — добавил Родзянко.

Он также выразил уверенность, что Россия остается перспективным рынком для многих зарубежных стран, несмотря на все санкции.

«Естественно, санкции — это тормоз, естественно, они никого не радуют, но Россия очень интересна иностранному бизнесу», — заключил глава Американской торговой палаты в России.