Несмотря на санкционную реальность, Европа по-прежнему нуждается в поставках нефти и газа из России. Такое заявление сделал председатель совета директоров East Office of Finnish Industries и бывший премьер-министр Финляндии (1991—1995 годы) Эско Ахо в ходе своего выступления на Х Гайдаровском форуме.

«Если мы посмотрим на зависимость Евросоюза от советского газа, то по факту получим, что в 90-е годы 70% газа в Западную Европу поставлялось из СССР, — сказал он. — Сейчас зависимость снизилась вдвое — до 37%. Но Европа все равно нуждается в нефти и газе из России, это данность».

Ахо уверен, что подобная ситуация вряд ли изменится в краткосрочной перспективе, даже с учетом того, что Россия пытается активно нарастить экспорт на восток.