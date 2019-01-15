Попытка некоторых государств заменить устоявшиеся в мире правила на взаимовыгодные сделки между конкретными сторонами не приведет ни к чему хорошему. Таково мнение председателя совета директоров East Office of Finnish Industries и бывшего премьер-министра Финляндии (1991—1995 годы) Эско Ахо. Об этом он рассказал на X Гайдаровском форуме.

Ахо считает, что проблема санкционного режима приобрела новое значение в связи с воздействием санкций на третьи стороны. Например, на бизнес.

«Все это создает значительные риски для бизнеса во всем мире, — сказал он. — До тех пор, пока санкции и контрсанкции предсказуемы и вы понимаете «правила игры», можно работать (в привычном режиме. — Прим. ред.). Но когда их становится трудно предсказать, это заметно усложняет ведение бизнеса».

Как указывает Ахо, в разных частях планеты есть ряд стран, правительства которых убеждены: в интересах возглавляемой им страны — уйти от мирового порядка, основанного на правилах, работающих еще с окончания Второй мировой войны, изменить эти правила, заключив новые сделки.

«Это не только американская практика, — уточнил Ахо. — Мы чувствуем, что здесь кроется значительный риск для всех и каждого. Если мы убедим себя, что вместо правил нам нужны сделки, заключенные с различными сторонами, это будет плохо. Бизнес сможет выжить в новой среде, только если будет защищать существующие правила. И будет следить за тем, чтобы и государство тоже придерживалось этих правил».

Ахо убежден, что мировое бизнес-сообщество заинтересовано в поддержке существующих «правил игры», но голос бизнеса «должен звучать громче», чтобы его услышали и с ним считались.