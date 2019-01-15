Сооснователь и глава децентрализованной сети для облачного хранения данных Sia Дэвид Ворик предположил, что в 2019 году увеличится количество совершенных атак 51% на криптовалютные проекты.

По его мнению, проблема кроется в фундаментальных изъянах протоколов атакуемых криптовалют по принципу «стимулирующей совместимости», предполагающей, что оптимальное решение для одного лица будет таковым и для группы в целом, сообщает Anycoin .

Также он отмечает рост рисков при использовании одного и того же оборудования для добычи нескольких криптовалют, появление крупных майнинговых ферм и возможность кратковременной аренды вычислительных мощностей.

Ворик рекомендовал криптобиржам увеличить время на подтверждение депозитов, внедрить более серьезные меры по управлению рисками и аккуратнее выбирать криптовалюты для добавления в листинг.