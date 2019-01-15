ЦБ следит за ситуацией на рынке после начала покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, но решение о возобновлении отложенных покупок еще не принято. Об этом в кулуарах X Гайдаровского форума заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

«Посмотрим на ситуацию, пока еще рано давать какие-то четкие сроки. Нужно посмотреть и на реакцию рынка, и в целом на ситуацию», — сказала Юдаева. По ее словам, к заседанию совета директоров регулятора 8 февраля появится больше понимания ситуации. Однако решение о возобновлении покупок не является решением совета директоров, подчеркнула первый зампред ЦБ.

15 января Банк России отменил действующий мораторий на покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Запрет действовал с 23 августа. При этом ЦБ планирует докупить ту валюту, которую не смог купить во время моратория.