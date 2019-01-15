ЦБ вскоре начнет собирать с банков данные для вычисления предельной долговой нагрузки для россиян. Об этом в кулуарах X Гайдаровского форума сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Речь идет о показателе PTI — отношении платежей по всем кредитам заемщика, в том числе по новому займу, к среднемесячному доходу за полгода.

«Уже в ближайшее время банки начнут его предоставлять предварительно, без норматива. У банков многих была своя методология расчета PTI (предельной долговой нагрузки. — Прим. ред.), она несколько отличалась и между банками, и от той общей, что мы сейчас договорились. Поэтому нужно некоторое время для того, чтобы банки перестроили системы и начали собирать информацию по этой новой методологии», — пояснила Юдаева.