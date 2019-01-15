Биржа ABCC заключила соглашение с разработчиком девятой крупнейшей по капитализации криптовалюты tron. Таким образом, она станет первой биржей криптовалют, которая возьмется за листинг токенов стандарта TRC10.

Как сообщает Ttrcoin , в соответствии с руководством tron для разработчиков, TRC10 представляет собой технический стандарт токенов, поддерживаемых блокчейном tron без применения виртуальной машины TVM. TRC20 соответствует стандарту, используемому смарт-контрактами на базе TVM.