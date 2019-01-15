Курс евро на Московской бирже в ходе торгов на Московской бирже в среду опустился ниже 76 рублей.

По состоянию на 15:05 мск стоимость единой европейской валюты снизилась на 40,75 копейки к уровню предыдущего закрытия, составив 75,9975 рубля. К этому времени курс доллара уменьшился на 17,75 копейки до 66,7825 рубля.

«Мировые новости в виде, например, негативного итога голосования британского парламента по поводу Brexit на рубль не оказывают особенного влияния. Внутренних новостей тоже немного, поэтому на сегодня круг катализаторов довольно узкий: Минфин и нефть. От Центробанка по-прежнему нет новой информации», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Она напоминает, что уже есть первые новости о результатах аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Выпуск 26223 объемом в 15 млрд рублей размещен полностью при спросе в размере 33,4 млрд рублей. Ведомству предстоит разместить еще два выпуска — объемом в 15 млрд и 5,1 млрд рублей соответственно.

Эксперт указывает, что сырьевой рынок к середине дня ушел в небольшой минус. «Баррель Brent отступает на 0,2% и стоит 60,53 доллара. Легкая техасская нефть WTI снижается на 0,6% и оценивается в 52,1 доллара. Инвесторы уже оценили и учли в ценах данные API по запасам сырья за неделю (запасы нефти сократились незначительно). Внимание рынка смещается на вечер, когда выйдет официальный отчет Минэнерго по этому поводу. На нефть, кроме того, некоторое давление оказывает продолжающееся сегодня укрепление доллара США на мировой арене», — комментирует Бодрова.

Она ожидает, что доллар завершит торги среды в пределах 66,6—67,35 рубля, а евро закроет сессию в рамках 75,8—76,5 рубля.