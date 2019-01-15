Новое отделение открылось вместо оперофиса «Саратовский», который работал на ул. Московская, д. 66.

В новом офисе Банк ЗЕНИТ предлагает саратовцам расширенный комплекс современных банковских услуг и продуктов. Клиентам доступны операции по вкладам, потребительским и ипотечным кредитам, оформление банковских карт, покупка-продажа иностранной валюты, денежные переводы и иные востребованные сервисы. Юридическим лицам Банк ЗЕНИТ предлагает широкий спектр услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и другие финансовые сервисы для устойчивого развития бизнеса.

«Саратовский/64» оснащен зоной 24-часового обслуживания, где установлен банкомат с функцией приема и выдачи наличных. Продуманная функциональность и современный интерьер офиса с бесплатным Wi-Fi создают максимальный комфорт для посетителей.

В непосредственной близости от нового отделения Банка расположен Главпочтамт, торгово-выставочный комплекс «Москва», торговый комплекс «Мир», ТЮЗ им. Ю. П. Киселёва, продуктовые магазины и другие торговые точки.

Адрес нового офиса «Саратовский/64»: Саратов, ул. Московская, д. 122/126.

Режим работы:



Обслуживание физических лиц:

Пн-пт: 9:00—18:00

Обслуживание юридических лиц:

Пн-чт: 9:00—18:00

Пт: 9:00—16:45

Офис работает без перерыва на обед.